Gás de cozinha deve ficar em falta até amanhã no Distrito Federal

Com a greve dos caminhoneiros, Sindvargas já calcula um prejuízo de R$ 66 milhões de perdas

Mesmo com sinais de normalização de diversos serviços afetados pela greve dos caminhoneiros, o desbastecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - usado na cozinha- deverá ser sentido pela população até amanhã, pelo menos. Ontem, o governo anunciou que 5 mil litros do gás tinha chegado ao DF, mas a carga ainda não seria destinada para as revendedoras.



Como o estoque de gás de cozinha foi zerado em toda a capital, por motivos de contrato, os primeiros botijões deveriam ser direcionados a prioridades como hospitais, presídios e centros comerciais. O Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás LP do DF (Sindvargas), já calcula um prejuízo de 700 mil unidades em cinco dias, que pode chegar a mais de R$ 66 milhões de perdas.



"A quantidade que chegou ao DF é insignificante diante da demanda. As empresas têm contratos com órgãos públicos e precisam priorizá-los. Acredito que nada está chegando para a revenda", conta o presidente da entidade, Sérgio Costa.



Para normalizar o problema, o Sindvargas afirma que após realizar o abastecimentos dos locais com prioridade, serão necessárias 24 horas para os botijões serem disponibilizados para população. "Se hoje concluirmos as entregas dos locais com prioridade e os caminhões continuarem a chegar, somente amanhã as revendedoras deverão ter botijões para comercializar", diz Sérgio Costa.



Ontem o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) foi questionado se os caminhões de gás estariam recebendo escolta policial para chegar ao DF, mas o chefe do Executivo não informou quantos veículos tinham sido atendidos pelo serviço.



"Estamos tentando identificar esse veículos nos bloqueios e traze-los até o DF. Ainda existe o desabastecimento, mas vamos resolver", disse.