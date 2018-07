Garotinho é condenado por improbidade administrativa

Político teve seus direitos políticos cassados por oito anos e ainda vai ter que pagar multa

O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, obteve a condenação na Justiça, em segunda instância, do ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, por improbidade administrativa. Garotinho fica, então, com os direitos políticos cassados por oito anos e ainda vai ter que pagar multa R$ 2 milhões por danos morais e multa de R$ 500 mil. O PRP (Partido Republicano Progressista) havia lançado a pré-candidatura de Garotinho ao governo do Rio de Janeiro na segunda semana deste mês.

O ex-governador é acusado de participar de esquema criminoso que desviou R$ 234,4 milhões da Secretaria estadual de Saúde entre 2005 e 2006. Na época, o estado era governado por sua esposa, Rosinha Matheus e Garotinho era seu secretário de Estado do Governo.

Segundo a sentença, ficou confirmada a indevida dispensa de licitação, com contratação ilícita da Fundação Pró-Cefet para a gestão do projeto "Saúde em Movimento", que custou aos cofres públicos um total de R$ 234 milhões. Ainda de acordo com a decisão, o contrato só foi possível porque, enquanto secretário de Governo, Garotinho intercedeu para que fosse rompido o então vigente contrato com a Fundação Escola de Serviço Público (Fesp), que administrava o projeto, abrindo caminho para o acordo fraudulento com a Pró-Cefet.

Na última quinta-feira (26), o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) manteve a condenação da ex-governadora Rosinha Garotinho, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016