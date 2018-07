Galo da Madrugada faz homenagem à mulher no Carnaval de 2019

Inspirado pelo clássico "Frevo Mulher", composição de Zé Ramalho cantada por Amelinha, o maior bloco do mundo homenageará no desfile de 2019 todas as mulheres que contribuíram ativamente e, por muitas vezes, assumiram posição de destaque na popularização da cultura pernambucana e na divulgação do Galo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25) pelos responsáveis do bloco.





Desde 1978, a força feminina está presente nos desfiles do Galo da Madrugada e na popularização do carnaval de rua no Recife. Essa presença marcante se deu por meio das danças, do canto, da confecção de fantasias e carros alegóricos e, principalmente, na organização e produção deste evento, que reúne mais de 1,5 milhão de pessoas por desfile.



"Ao longo dessas quatro décadas, o Galo homenageou diversos artistas e nomes de peso da cena local, que, de alguma forma, elevaram a nossa cultura. Agora, nós queremos reforçar a nossa admiração pelas figuras femininas que contribuíram para o fortalecimento do bloco e o popular carnaval de rua", pontua Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada.

Apontadas como matriarcas do bloco, Carminha Freire, esposa do fundador do bloco, Enéas Freire, e Elizabeth Meneses, mãe do atual presidente, Rômulo Meneses, estão entre os nomes de destaque. A cantora Lia de Itamaracá e a carnavalesca Badia também estão entre as homenageadas. Cantoras pernambucanas como Nena Queiroga, Nádia Maia, Gerlane Lops, Irah Caldeira e Michelle Melo também participam da homenagem.