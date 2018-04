Galeão: homem é preso tentando embarcar com 5,3kg de cocaína

acondicionada em três tabletes embalados em saco plástico,

por tráfico internacional de drogas.



A Polícia Federal apreendeu 5,3kg de cocaína no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, nesta segunda (23). A droga ilícita,foi encontrada pelos agentes durante a inspeção por raio-x, escondida no fundo falso da mala de um português de 45 anos, não-identificado, que tentava sair do Rio de Janeiro em direção a Madrid, na Espanha. O suspeito foi preso