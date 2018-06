Gabinete de Intervenção terá 60 dias para concluir apuração de denúncias de violação aos direitos humanos

O Ministério dos Direitos Humanos e o Gabinete da Intervenção Federal articularam um fluxo de informações entre as instituições para apurar e acompanhar denúncias.

Entre os dias 25 e 26 de junho, a Ouvidora Nacional dos Direitos Humanos, Érica Queiroz, reuniu-se com cerca de 60 representantes da sociedade civil e autoridades das esferas federal, municipal, estadual, além de militares, para apresentar informações sobre as 46 denúncias registradas pelo Disque 100 em relação a violações de direitos humanos ocorridas em ações relacionadas à intervenção.

Érica elaborou um fluxo de informações e procedimentos para acompanhar e monitorar o andamento das denúncias. O plano determina que o gabinete da intervenção envie mensalmente informações obre cada procedimento disciplinar decorrente das denúncias. O prazo para instauração dos processos foi fixado em 15 dias, sendo que cada um deve ser concluído em, no máximo, 60 dias.

As informações serão publicadas no site do Observatório de Direitos Humanos da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ObservaRio), explicou a ouvidora.

"As planilhas com informações, bem como o relatório final de cada comissão apuradora devem ser publicadas integralmente, com identificação dos investigados ou acusados, resguardando-se informações pessoais. Esses prazos e procedimentos deverão estimular ações unificadas e de transparência", destacou Érica.

Outros fluxos de acompanhamento e tratamento de denúncias também foram acordados com o Ministério Público e a Casa Civil do estado, para que sejam adotadas estratégias de proteção aos direitos humanos. Pastas como Educação, Saúde, Assistência Social e de Direitos Humanos comprometeram-se a promover troca de experiências e informações para melhorar o serviço Disque 100 – que também recebe denúncias advindas do aplicativo Proteja Brasil.

A comitiva também se reuniu com observatórios da intervenção, lideranças locais, conselhos de direitos humanos e entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil. Na oportunidade, foram relatadas situações de violações de direitos humanos, que deverão ser encaminhadas às autoridades competentes.

"Não podemos deixar de observar, principalmente em um momento como este, o cumprimento dos protocolos e dos códigos de conduta que constroem uma rede de apoio aos cidadãos em condição de vulnerabilidade social. Esta é uma forte demanda da sociedade", comentou o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha.