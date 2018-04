Gabinete de Intervenção faz vistoria na sede da Core

intervfederalRJ, que acompanhou a visita.





O GIF (Gabinete de Intervenção Federal) realizou mais uma vistoria de uma unidade de polícia do Estado do Rio, na manhã desta quarta (4). Desta vez, o local visitado foi a sede da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), da Polícia Civil.O general Mauro Sinott, chefe de gabinete da intervenção, foi recebido pelo coordenador da unidade, delegado Rodrigo Oliveira, na Cidade da Polícia. É a primeira unidade da polícia civil a ser visitada.Outras sedes, ligadas à Polícia Militar, como o Bope (Batalhão de Operações Especiais) e o 14º BPM (Bangu), considerado referência modelo da intervenção e onde agora os policiais militares passam por curso de reciclagem comandado pelas Forças Armadas."Hoje começamos esse cronograma de visitação na Polícia Civil para identificar os gargalos que existem hoje e que interferem na operacionalidade de vocês", explicou o militar, aos policiais civis, segundo o Twitter oficial da Intervenção, @A inspeção faz parte de um programa cujo objetivo é traçar um diagnóstico das unidades de segurança e de seus problemas e demandas para, em seguida, encontrar soluções para cada uma, fazendo melhorar suas operações no dia a dia.