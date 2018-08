Gabinete de Intervenção compra mais de 1 milhão de munições

Para equipar polícias, foi utilizado recurso de R$ 7,748 milhões; prazo de entrega dos itens é de 60 dias

A primeira aquisição do GIF (Gabinete de Intervenção Federal) para reequipar os órgãos de segurança será de munições de diversos calibres, que vão atender não só às polícias Civil e Militar, como também à Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Ao todo, serão 1.111.300 cartuchos de munição, comprados pelo valor total de R$ 7.748.590,00.

O material será utilizado em treinamentos e operações.



A verba faz parte dos R$ 1,2 bilhão liberados pelo Governo Federal para a intervenção e foi alocada sem licitação. O documento que libera a exigência de licitação, chamado pelo GIF de "extrato de inexigibilidade de licitação", foi publicado nesta sexta (3), no "Diário Oficial" da União. O prazo de entrega dos itens é de 60 dias a partir da assinatura do contrato.





A isenção de licitação é baseada, segundo o GIF, na lei nº 8.666, por conta do caráter de urgência da compra e pelo fato de que a Companhia Brasileira de Cartuchos é a única fornecedora nacional dos produtos. O GIF diz ainda que seguiu a orientação do TCU (Tribunal de Contas da União).



Do total de R$ 1,2 bilhão liberado pela União, foram especificados gastos de R$ 550 milhões, espalhados em cerca de 70 processos administrativos, ainda em fase interna de licitação na Secretaria de Administração do GIF. O gabinete realiza "especificações técnicas, pesquisas de preços e pareceres jurídicos", que já estão "em adiantado estágio".