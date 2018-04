Furtos em São Bernardo crescem 9%

Já Santo André teve aumento na quantidade de homicídios. Se em março do ano passado foi registrado uma morte, no mesmo mês desse ano foram cinco. O município registrou queda de 35% no número de roubos e de 16% no índice de furtos.



Estado



As estatísticas do ABC vão contra as apresentadas no Estado, onde o s furtos em geral diminuíram 14,4% no mês, caindo de 48.593 para 41.616 registros. A soma é a mais baixa desde 2002, quando foram verificados 37.477 boletins de ocorrência do tipo. Entre janeiro e março, houve queda de 2,4% do indicador, que passou de 134.187 para 131.005 casos.



O número de vítimas de homicídio recuou 12,2% em março, de 320 para 281 – 39 a menos. O total é o menor desde 2001, quando começa a série histórica. Na soma dos três meses, houve 804 vítimas de homicídio – o que representa uma redução de 14,6% comparado ao mesmo período de 2017, quando foram contabilizadas 942 vítimas. É a primeira vez, para esse trimestre, que o total fica abaixo de 900.







A cidade de São Bernardo registrou aumento de 9% no índice de furtos em março desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira pela SSP (Secretaria de Segurança Pública).No total foram 582 ocorrências no terceiro mês do ano de 2018 - no mesmo período do ano passado foram 534. Nos três primeiros meses do ano, a cidade já teve 1.583 casos do tipo registrados pela SSP.O número de roubos, porém, caiu: Foi de 645 para 637, queda de 1,2%. Entre janeiro e março, São Bernardo teve 1.855 boletins de ocorrência de roubo.