Fundações doam US$ 10 mi para fundo em homenagem a Marielle

Ideia é fortalecer a participação e a liderança de mulheres negras brasileiras no cenário político nacional

Um fundo com o aporte inicial de US$ 10 milhões (cerca de R$ 33,6 milhões) foi criado em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada ao lado de seu motorista, Anderson Gomes, no último dia 14. O valor será destinado ao Fundo Baobá, criado em 2011, que luta pela igualdade racial no Brasil.



A iniciativa, movida pela Fundação Ford, pela Open Society Foundations e pelo Instituto Ibirapitanga, tem como objetivo fortalecer a participação e liderança de mulheres negras brasileiras no cenário político nacional.