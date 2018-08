Funcionários do GDF são alvo de Operação da Polícia Civil

Agentes foram à Casa Civil e à administração do Lago Norte em busca de provas de favorecimentos ilícitos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em órgãos do GDF e em no escritório de um shopping, em São Paulo, nesta terça-feira (7). A operação, batizada de 12:26, investigar crimes de tráfico de influência em favorecimento a empresas privadas.

Investigações apuraram indícios de irregularidades em pagamentos ao hospital Home, e na alteração de zoneamento de um terreno do Lago Norte para ampliação da área do shopping Iguatemi. Para colher provas, os policiais fizeram buscas na Casa Civil do DF, na administração regional do Lago Norte e no escritório do Iguatemi, na capital paulista. As casas dos suspeitos também passaram pela averiguação policial.

De acordo com o delegado Fernando César Costa, chefe da Coordenação Especial de Combate ao Crime Organizado (Cecor), as provas serão usadas para determinar o que os agentes públicos ganhavam em troca dos favorecimentos. Costa acrescenta que o governador Rodrigo Rollemberg não está envolvido nas irregularidades.

Sob suspeita

Um dos alvos da investigação é o assessor especial da Casa Civil, Marcello Nóbrega. Ele era subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Saúde, quando do início das investigações, há três anos, quando foram feitos repasses irregulares ao hospital Home. Ele próprio era responsável pelos pagamentos da pasta. Outros suspeitos são o administrador do Lago Norte, Marcos Woortmann, e Leonardo Rocha de Almeida Abreu, irmão do chefe de Gabinete da Casa Civil, Guilherme Rocha de Almeida Abreu.

Também foram feitas buscas na casa de pelo menos duas pessoas ligadas ao deputado Rodrigo Delmasso (PRB): um ex-assessor do distrital, Luiz Fernando Messina, e o funcionário do gabinete Hermano Gonçalves de Souza Carvalho, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Agnelo Queiroz (PT).

As acusações

Segundo as investigações, em 2016, representantes do Iguatemi viram negado um pedido para ampliar a área de ocupação no Lago Norte. Uma semana depois, pediram para que o assunto fosse reconsiderado. Após nova reunião no Buriti, o pedido foi aceito. A polícia monitorou que os empresários paulistas haviam almoçado com o administrador do Lago Norte, Marcos Woortmann, no dia seguinte.

A Polícia Civil ainda apurou o pagamento de R$ 1 milhão "a título indenizatório e sem cobertura contratual" ao hospital Home, em setembro de 2015. Interceptações telefônicas revelaram a intermediação do pagamento, segundo a polícia fosse efetivado".

Outro lado

Em nota, a assessoria do Palácio do Buriti informou que não houve qualquer alteração na área de construção do Shopping Iguatemi. Disse ainda que o contrato de aluguel do prédio da Asa Norte foi firmado no governo Agnelo e que o processo está no Tribunal de Contas.

Também em nota, o shopping Iguatemi Brasília disse que "os requerimentos inerentes aos planos de expansão do empreendimento foram devidamente protocolados atendendo aos trâmites legais.

A defesa de Marcelo Carvalho disse que o cliente desconhece os fatos, já que não trabalha para o grupo há oito anos. O hospital Hme, por sua vez, negou o pagamento indenizatório.