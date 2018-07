Funcionário terceirizado da Cedae é morto a tiros

A vítima trabalhava no local, quando foi surpreendida por criminosos armados que atiraram contra seu carro

Na última quarta-feira (25), um funcionário que prestava serviços à Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) foi morto a tiros na comunidade de Maria de Paula, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Rômulo Farias Silva trabalhava no local, quando foi surpreendido por criminosos armados, que atiraram contra seu carro, quando ele tentou fugir.



Segundo a Polícia Militar, policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados por outro funcionário que acompanhava a vítima. Os militares, que faziam patrulhamento de moto, chegaram ao local e chamaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Apesar de ter sido levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo, Rômulo não resistiu aos ferimentos e morreu.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói e de São Gonçalo. Em nota, a Cedae informou que está em contato com a empresa Consórcio Módulo, terceirizada que presta serviços à companhia, para oferecer suporte à família da vítima.



*Com Agência Brasil