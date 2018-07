Funcionária de ministério morta pelo ex já havia registrado queixas por violência doméstica

O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, publicou nota de pesar pelo assassinato de Janaína Romão Lúcio, 21 anos. A jovem, que foi morta a facadas por volta das 18h de sábado (14), era funcionária terceirizada da Coordenação-Geral dos Direitos da População em Situação de Rua.

No texto, Rocha afirma que "repudia com veemência a violência contra as mulheres" e que está em contato com a Secretaria de Segurança Pública do DF para "acompanhar de perto as investigações do assassinato de Janaína."

Conforme relatos de testemunha à Polícia Civil, Janaína fora buscar as duas filhas do casal na casa do ex-companheiro, em Santa Maria. Lá, tiveram uma discussão "por conta de ciúmes". Em dado momento, o suspeito a teria atacado com uma faca. A vítima foi golpeada cinco vezes, no peito e nas costas. Ela chegou a ser levada ao Hospital Regional de Santa Maria, mas não resistiu.