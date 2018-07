Funase abre seleção simplificada para 496 agentes socioeducativos

As inscrições seguem até o dia 5 de agosto e salário é de R$ 1.584. O certame visa preencher quadros em 11 unidades da instituição

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) abriu, nesta quinta-feira (5), as inscrições para uma seleção pública simplificada com 496 vagas para agentes socioeducativos. O certame visa preencher quadros em 11 unidades da instituição situadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas três novas unidades que o governo do Estado está construindo: os Centros de Atendimento Socioeducativo (Case) Cabo II, Jaboatão II e Recife, todos com previsão de entrega para este ano.



Também será formado cadastro de reserva. As inscrições seguem até o dia 5 de agosto de 2018 e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), a banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 31,90. A divulgação do resultado da seleção pública simplificada ocorrerá no dia 6 de setembro deste ano. O edital da seleção simplificada foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e estará disponível no site do Idib.



Os selecionados terão salário de R$ 1.584,00 e escalas de trabalho de 24 horas de serviço por 72 horas de descanso. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo. A seleção será feita por meio da análise de experiência profissional e de títulos. Entre as funções dos agentes estão a recepção dos socioeducandos nas unidades, a garantia da integridade física, psicológica e moral deles, o zelo pela disciplina e o acompanhamento e custódia dos adolescentes em consultas médicas, audiências e visitas domiciliares.



Os contratos, que são temporários, terão validade por um ano, podendo ser prorrogados por iguais períodos até o máximo de seis anos, conforme interesse e necessidade da Funase. Do total de vagas, 5% (25) serão reservadas para pessoas com deficiência. A formalização do edital está contida na Portaria Conjunta nº 101, de 4 de julho de 2018, publicada no DOE pela Secretaria de Administração (SAD) e pela Funase.



Atualmente, a Funase conta com 1.289 agentes socioeducativos para atender 1.377 socioeducandos em todo o Estado. Com os 496 novos profissionais que serão selecionados, o déficit de pessoas nessa função será superado, atendendo aos parâmetros do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).