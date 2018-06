FSA aguarda parecer do Ministério Público sobre plano de crise

Instituição de ensino tem déficit mensal de R$ 500 mil

Após ter encaminhado um PRI (Plano de Recuperação Institucional) ao Ministério Público na última sexta-feira (9), a FSA (Fundação Santo André) aguarda um parecer sobre o plano de tirar a instituição da crise que se arrasta desde 2008.



O PRI contém medidas como a redução salarial de funcionários e a demissão de profissionais. Algumas delas foram aprovadas durante reunião do Conselho Diretor da instituição.



Uma delas é a contratação de uma equipe que cuidará especialmente da cobrança de mensalidade dos alunos inadimplentes.



Um PRI já havia sido aprovado pelo MP em 2016, prevendo economia anual de R$ 4,1 milhões.



No entanto, o plano, que previa corte de custos com limpeza e segurança, por exemplo, não foi colocado em prática pela então reitora Leila Modanez. O prazo para o cumprimento das propostas terminou em fevereiro.



Foi então que a nova reitoria, sob a chancela do presidente Francisco Mireu, encaminhou um novo PRI ao MP.



Segundo o reitor, ao assumir a função, em abril último, os docentes não recebiam salários há cinco meses e haviam rescisões não honradas pela instituição.



"Fizemos uma reformulação de todo o modelo, recompusemos as contas e trabalhamos com os fornecedores para fazer ajustes e conseguir o equilíbrio", afirma Francisco Mireu.



A FSA tem déficit orçamentário mensal girando no entorno de R$ 500 mil por mês. Segundo o reitor, no entanto, o déficit tem diminuído nos últimos meses. "Fizemos uma reformulação de todo o modelo, recompusemos as contas e trabalhamos com os fornecedores para fazer ajustes e conseguir o equilíbrio", conta.



Nas últimas semanas foi aprovado aumento de 5% para 20% de desconto nas mensalidades aos alunos veteranos que indicarem um amigo para estudar na FSA.