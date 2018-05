Frota de ônibus terá redução nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (23), os usuários de transporte público da Região Metropolitana do Recife podem ter mais dificuldade para pegar seus ônibus. O Consórcio Grande Recife anunciou, nesta terça-feira (22) que a frota de ônibus funcionará com uma diminuição de 8% no número de viagens em dias úteis, com a mesma frota utilizada no período de férias de janeiro de 2018.

Segundo o Consórcio, a medida é emergencial e a redução foi necessário em decorrência da paralisação dos caminhoneiros e o comprometimento no abastecimento de óleo diesel nas empresas operadoras.



"O Consórcio, enquanto órgão gestor do transporte público, vai acompanhar a operação dos ônibus e a paralisação dos caminhoneiros. A depender dos rumos dados à manifestação, o Grande Recife poderá tomar outras medidas ao longo do dia", destacou o Grande Recife, em comunicado.