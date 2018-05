Frota de ônibus do Grande Recife amanhece reduzida, diz sindicato

Apesar de o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), garantir, no domingo (27), 100% da frota dos ônibus circulando pelas ruas da região metropolitana do Recife (RMR), nesta segunda-feira (28), usuários do transporte público reclamam que tiveram dificuldades para chegar aos seus compromissos nesta manhã. O Grande Recife conta com três mil ônibus e transporta por dia 1,8 milhão de passageiros.



De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana (Sttrepe) apenas 60% dos coletivos estão rodando. Ainda segundo o Sindicaro, o sistema de BRT estaria operando com apenas 40% dos seus ônibus nas ruas. O presidente do Sttrepe, Benício Custódio, conta que os BRT estariam funcionando com o esquema de domingo.



Em horário de pico, os usuários do transporte coletivo que estavam em terminais integrados como o da PE-15, em Olinda, e Pelópidas Silveira, em Paulista, ambos na RMRM, afirmam que demoraram mais de uma hora para conseguir entrar em um ônibus. O que se vê nos TIs e paradas de ônibus são longas filas.



Promessa

Após reuniões do Comitê de Crise com os poderes constituintes e com a sociedade civil organizada, no Palácio do Campo das Princesas, no domingo (27), o governador Paulo Câmara (PSB) garantiu 100% da frota de ônibus circulando nas ruas nesta segunda-feira (28). No domingo, a frota de ônibus nas ruas circula com redução de 50% e as estações e os veículos de BRT também funcionaram, de acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte.