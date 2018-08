Frente popular anuncia chapa com Paulo Câmara e Luciana Santos

Durante seu discurso, o governador disse que fez melhorias em setores como educação, saúde e segurança pública no Estado. "Temos a maior rede de escolas públicas em tempo integral do país. Na saúde, nunca foram feitas tantas consultas como agora e estamos no oitavo mês de redução dos homicídios no estado", disse. "Na área de segurança, conseguimos avançar mesmo sem ajuda federal. Estamos do lado do bem. Não podemos deixar essa turma de Temer mandar em Pernambuco", completou.



Apesar do PSB ter anunciado em sua convenção nacional que se manterá neutro na corrida eleitoral para a presidência da República, sem apoiar nenhuma candidatura específica, Humberto Costa afirmou que o integrantes da chapa estão "unidos em prol da candidatura de Lula". "Decidimos ficar com a esquerda, com a unidade das forças populares, unidos com Pernambuco e Brasil", disse.



Luciana Santos afirmou, em discurso, que a parceria entre o ex-governador Eduardo Campos e o ex-presidente Lula foi o tempo em que Pernambuco mudou a sua matriz econômica. "Trouxe a Refinaria Abreu e Lima, a Hemobras e muitas outras obras importantes para o Estado", disse.

A Frente Popular de Pernambuco anunciou, neste domingo (5), a composição de sua chapa majoritária, composta pelo governador Paulo Câmara (PSB), com a deputada federal Luciana Santos (PCdoB) na vice, e o deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB) e o senador Humberto Costa (PT) nas vagas ao Senado. A coligação é formada por PSB, PT, MDB, PCdoB, PSD, PR, PP, Solidariedade, PPL, PMN, Patriotas e PRP. A convenção estadual do PSB ocorreu no Clube Internacional do Recife, na zona oeste do Recife.