Freixo terá reunião com secretário para tentar reverter retirada de escolta

Deputado estadual, que sofre ameaças de morte desde que presidiu a CPI das Milícias, tenta manter policiais militares em seu gabinete

Ameaçado de morte desde que presidiu a CPI das Milícias, em 2008, o deputado estadual Marcelo Freixo está entre os parlamentares da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio) que perderam policiais militares em suas escoltas, após a solicitação, por parte da Secretaria de Segurança, da devolução de 87 agentes que estavam emprestados à Casa. Para tentar reverter essa situação, Freixo tem uma reunião marcada, na tarde desta segunda (16), com o secretário de Segurança, o general Richard Nunes, com quem pretende conversar sobre o caso.



Segundo a assessoria do deputado, os quatro policiais que fazem parte de seu gabinete, citados na lista publicada no "Diário Oficial", ainda não se reapresentaram à Secretaria de Segurança e seguem na escolta de Marcelo Freixo, cuja situação se agravou ainda mais desde que a vereadora Marielle Franco (PSOL) foi assassinada, no dia 14 de março. A principal hipótese de investigação, segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, é justamente crime ligado à milícias.



O deputado estadual acredita que o "bom senso deve prevalecer", segundo o porta-voz de comunicação do gabinete de Freixo, uma vez que nem todos os policiais militares que atuam na Alerj foram convocados. Alguns permanecem em atividades de segurança na Casa.