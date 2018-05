Frederik Barbieri confessa tráfico internacional de armas

Criminoso pode ter pena reduzida por admitir à Justiça dos EUA que enviava armas da Flórida ao Rio de Janeiro

Tido como o maior traficante de armas do país, Frederik Barbieri confessou à Justiça americana, em audiência nesta terça (15), que enviava armas de fogo dos Estados Unidos para o Brasil. Ele está preso desde fevereiro e admitiu que ainda exportava ilegalmente acessórios e munições do Sul da Flórida, onde vivia, para o Rio de Janeiro.



Foi ele o responsável por mandar 60 fuzis em uma carga de aquecedores de piscina, em contêineres vindos de Miami e apreendidos em junho do ano passado, pela Polícia Federal, após extensa investigação.



A sentença de Barbieri vai ser definida pela Justiça da Flórida no dia 19 de julho. Apelidado de "Senhor das Armas", o criminoso pode pegar até 25 anos de prisão, mas sua confissão pode fazer parte de um acordo da defesa para tentar reduzir a pena.