Francês é encontrado após cinco dias perdido em floresta do Rio de Janeiro

O estudante francês Marc Meslin, procurado há cinco dias após desaparecer na região serrana do Rio de Janeiro, foi encontrado com vida nesta terça-feira (7) por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O turista sumiu na região conhecida como Vale da Morte, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Ele foi encaminhado a um hospital da região para a avaliação de seu estado de saúde.

Meslin, 22 anos, é estudante de veterinária e iniciou sozinho a chamada "Travessia Teresópolis-Petrópolis" na última quarta-feira (1) e contatou uma equipe na sexta (3) afirmando que havia se perdido na mata.