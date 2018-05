Ossos encontrados onde Matheusa morreu são de animais

O objetivo da ação da última segunda (14) era encontrar restos mortais da estudante da Uerj Matheus Passarelli, conhecida como Matheusa, que teria sido executada por traficantes da região.

A jovem, de identidade de gênero não-binária, teria sido morta por criminosos do morro do Dezoito, de acordo com a polícia. Traficantes teriam encontrado Matheusa desorientada e sem roupas na entrada da comunidade, controlada pela ADA (Amigos dos Amigos), onde foi caputurada, ouvida pelos bandidos, em uma espécie de "julgamento", e depois assassinada. Seu corpo teria sido carbonizado.

Os fragmentos de ossos encontrados pela Polícia Civil na última segunda (14), no Morro do Dezoito, na zona norte, onde a estudante Matheusa Passareli, não seriam de humanos, mas, sim, de animais. A informação é do jornal O Globo. Os resíduos foram examinados no IPPGF (Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense).