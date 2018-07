FPS e Imip lançam Centro de Inovação com foco no empreendedorismo

Espaço conta com estrutura voltada para estimular, agilizar e favorecer o ambiente de inovação e o desenvolvimento de novos negócios

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), um dos maiores complexos hospitalares do Norte-Nordeste, lançaram um Centro de Inovação dedicado ao incentivo do empreendedorismo voltado para transformar a saúde e educação.



As primeiras atividades foram iniciadas e, neste mês de julho, a FPS lançará um processo seletivo para startups que trabalhem com soluções nas áreas de saúde e educação possam prototipar e validar seus negócios utilizando os campos de prática do IMIP e da própria FPS.



O Centro de Inovação funciona no Recife e conta com uma estrutura voltada para estimular o ambiente de inovação e o desenvolvimento de novos negócios, além de um espaço de coworking que será aberto ao público.



O Centro tem o objetivo de conectar, formar e inspirar startups, pesquisadores, profissionais de saúde e de educação, estudantes, empreendedores e inventores a desenvolverem novos produtos, tecnologias, soluções e serviços que possam trazer impactos no desenvolvimento educacional e nos tratamentos de saúde.



O Centro de Inovação fomentará o empreendedorismo por meio de seus programas de pré-aceleração e incubação para startups em estágio inicial, e aceleração para startups mais maduras. Além de promover eventos e treinamentos que abrangerão todo o país.



O complexo ainda contará com uma clínica escola nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia e psicologia e um moderno Centro de Simulação Realística capaz de simular atividades clínicas que os estudantes e profissionais poderão vivenciar nos cenários de prática da saúde.