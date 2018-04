Além de deslizamentos de encostas e pontos de alagamentos, o muro de uma academia em Setúbal, na zona sul da capital. Ninguém ficou ferido

As fortes chuvas que atingem a capital pernambucana desde a sexta-feira (6) continua provocando transtornos no Recife. De acordo com a Defesa Civil da capital, na manhã deste domingo (8) ocorreram 14 pequenos deslizamentos de barreiras nas zonas Norte e Sul da cidade, sem vítimas. Também foram registrados pontos de alagamentos em vários pontos, em diversos bairros.



Houve notificação de deslizamentos em quatro bairros da zona norte do Recife - Dois Unidos, Nova Descoberta, Linha do Tito e Vasco da Gama - e da zona sul - Jordão.



No início da madrugada deste domingo, moradores de Setúbal, na zona sul da capital ficaram assustados. Um raio derrubou parte do muro de uma academia, provocando um barulho bastante alto. O acidente ocorreu por volta da 1h30, e não deixou vítimas. Na manhã deste domingo (8), os reparos já tinham sido iniciados.





Em virtude das fortes chuvas, o Jardim Botânico e o Econúcleo do Parque da Jaqueira tiveram suas atividades suspensas neste domingo. O Jardim Botânico, localizado no bairro Curado, foi fechado para visitação durante todo o dia. Com isso, o espaço volta a receber o público normalmente a partir de terça-feira (10), uma vez que as segundas são dedicadas à manutenção.

Já o Econúcleo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte da cidade, teve sua programação suspensa apenas pelo horário da manhã. As atividades serão retomadas à tarde. O equipamento é dedicado à valorização da natureza e à educação ambiental, contando com uma sala interativa, além de espaço externo para realização de dinâmicas teatrais, contação de histórias, oficinas diversas e brincadeiras, funcionando de quinta a domingo, das 9h às 17h.