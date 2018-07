Forte seca coloca o DF em alerta amarelo

Sem chuvas há mais de três meses, o Inmet registra nesta semana os dias mais secos da capital

O restante da semana será de clima seco e baixa umidade em todo o Distrito Federal. Sem chuvas há mais de 90 dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, mais uma vez, um alerta amarelo para a capital nesta semana.



Segundo o órgão, a umidade relativa do ar vai variar de 30% a 20%, apresentando riscos à saúde. Na semana passada a umidade em Brasília ficou entre 64% e 27%.



O alerta amarelo é emitido quando o clima corresponde a um "perigo potencial". É o primeiro de uma lista seguida pelo alerta laranja (perigo) e vermelho (grande perigo) – estes dois ainda não foram emitidos para o DF em 2018.



A baixa da umidade é considerada preocupante pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devido aos efeitos que provoca – desidratação, mal-estar, dificuldade de respiração, secamento de mucosas. Segundo a OMS, o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70% de umidade.



Reservatórios

Sem chuvas, os níveis dos dois principais reservatórios da capital começaram a registrar quedas nos últimos dias. Nesta terça-feira (24), a barragem do Descoberto opera com 84,9% de sua capacidade. Já o de Santa maria está com 58,6%. Mesmo com as quedas, a Adasa afirma que os níveis estão dentro do que foi planejado pela agência.