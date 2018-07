Formação de chapas movimenta as siglas do DF

Novo anunciou seu vice, Eliana Pedrosa tenta acordo com Fraga, Rosso e Izalci procuram unidade e Rollemberg faz mistério

Após o anúncio de desistência do ex-secretário de Saúde Jofran Frejat (PR), a corrida pelo Buriti ganhou mais fôlego e os demais partidos já começaram a tentar fechar suas chapas completas, mesmo antes do período para o registro das candidaturas. Ontem, a escolha de vices para os pré-candidatos movimentou as lideranças dos partidos.



Em reunião aberta com jornalistas na tarde, o partido Novo, que tem como pré-candidato o empresário Alexandre Guerra, anunciou que o vice da chapa será o médico cirurgião Erickson Blun, seguindo a linha de tentar manter uma chapa pura, sem fechar aliança com outras legendas.



Interessado em ocupar o cargo do vice-governador do DF, Erickson afirmou que sua prioridade será focar na gestão dos hospitais da rede pública. "Não serei um vice que ficará na sombra do governador. Irei me dedicar principalmente na gestão da saúde, um dos maiores problemas da capital", afirmou.



Enquanto o Novo tenta não fechar acordo com outros partidos, outros pré-candidatos tentam se fortalecer de apoios. A ex-secretária e ex-distrital Eliana Pedrosa (Pros), cabeça de chapa da união com o também ex-distrital Alírio Neto (PTB), reuniu-se nos dois últimos dias para tentar fechar uma aliança com o DEM e com isso o apoio trazer o apoio do deputado federal Alberto Fraga. O parlamentar seria uma alternativa para preencher a vaga pelo Senado, ainda desocupada na coalizão hoje formada por PTB, Pros, Patriota, PMN e PTC.



Por outro lado, após anunciar que poderia ser uma alternativa após a desistência de Frejat, o deputado federal Rogério Rosso (PDT) e Izalci Lucas (PSDB) tentam fechar um acordo ainda nesta semana para definir qual dos dois vai encabeçar a chapa e quem será o vice.

Em meio ao alvoroço dos adversários, Rodrigo Rollemberg (PSB) ainda não trouxe o nome do vice, mas admite que a intenção é ter uma mulher na vaga. O nome mais cotado é Maria de Lourdes Abadia, do PSB.