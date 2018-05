Forças de Segurança fazem operação em 11 comunidades

bairros de Bangu, Ricardo de Albuquerque, Padre Miguel, Magalhães Bastos, Sulacap, Deodoro, Valqueire, Realengo, Honório Gurgel e Campinho.

O Comando Conjunto deflagrou, na tarde desta terça (1), ações de segurança ostensiva em 11 comunidades: Curral das Éguas, Fumacê, Muquiço, Palmeirinha, Batan, Minha Deusa, Parque das Nogueiras, Vila Vintém, Promorar I, Promorar II e Triângulo. A região compreendida pela operação engloba os

por objetivo principal, de acordo com o CML (Comando Militar do Leste), melhorar as condições de acessibilidade, para que o patrulhamento ostensivo das Forças Armadas possa ser expandido. A Polícia Militar realiza bloqueios em determinadas vias de acesso da região, enquanto a Polícia Civil faz checagem de registros criminais e pode, eventualmente, cumprir mandados de prisão ou de busca e apreensão em endereços específicos.

A medida