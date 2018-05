Forças Armadas fazem três operações simultâneas

Ao todo, 1.550 militares e 290 policiais, entre rodoviários federais e civis, participam das ações de combate a roubo de carga e tráfico de drogas e armas

Três operações simultâneas contra roubos de cargas e tráfico de drogas e de armas foram deflagradas na manhã desta quarta (9), em diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro, pelo Comando Conjunto da Intervenção Federal, em apoio à Secretaria de Estado de Segurança.



Ao todo, 1.550 militares das Forças Armadas, 140 policias rodoviários federais e 150 policiais civis, com apoio de blindados, aeronaves e equipamentos pesados de engenharia, participam das operações, realizadas nas divisas do Rio com os estados de São Paulo e Minas Gerais, em vias expressas da Região Metropolitana e na zona norte da capital fluminense.



As ações nas divisas foram desencadeadas em coordenação com a Polícia Rodoviária Federal e tiveram como foco coibir o tráfico de drogas e armas. Já as ações contra roubos de carga foram na Região Metropolitana e na capital, com apoio também da Polícia Civil.





Patrulhas motorizadas foram realizadas ao longo da avenida Brasil, e pontos de bloqueio e controle em acessos de rodovias federais foram estabelecidos. Também são cobertos pela operação trechos da BR-116, BR 101, RJ-101 e RJ-104.



No município do Rio, são realizadas ações de cerco, estabilização dinâmica e remoção de barricadas nas comunidades de Furquim Mendes, Dique e Ficap, na região entre os bairros da Pavuna e de Vigário Geral,na zona norte, além do cumprimento de mandados.