Fogos com barulho são proibidos na cidade

Apesar do pioneirismo da lei, copiada por algumas cidades no país, vale lembrar que a iniciativa não elimina o problema, já que a proibição abrange apenas a questão da sonoridade não se estendendo a todos os tipos de fogos de artifício.



Balões

Já no caso dos balões, um dos principais causadores de incêndios em florestas, vegetações e imóveis, o artigo 42 da Lei Federal de Crime Ambientais proíbe a fabricação, venda, transporte e soltura, com pena que varia de um a três anos de prisão, além de multa, que pode chegar a R$ 7,5 mil.



Além de originar incêndios, os balões também prejudicam o voo das aeronaves e podem causar acidentes graves.

Até abril deste ano, segundo a Assessoria de Comunicação do Aeroporto Internacional de Viracopos, foram registrados quatro avistamentos de balões no entorno e sete quedas dentro da área do aeroporto.



No ano passado, foram 45 avistamentos e 27 quedas. O ano de 2016 porém, foi o recordista com 44 quedas em áreas de Viracopos.



Em solo, uma queda de balão enquanto a aeronave está em operação de abastecimento, pode ocasionar uma explosão com sérias consequências.



Cuidados

Para aqueles que ainda assim não abrem mão de soltar fogos e rojões durante as comemorações, o Corpo de Bombeiros faz algumas recomendações.



• Adquira este tipo de produto somente em estabelecimentos certificados pelo Corpo de Bombeiros.

• Nunca modifique ou tente fabricar seus próprios fogos de artifício.

• Armazene os fogos em local frio, seco e longe do alcance de crianças.

• Não guarde ou transporte artefatos explosivos nos bolsos.

• Procure soltar artefatos explosivos sempre utilizando suportes, nunca os segure diretamente nas mãos.

• Os fogos devem ser acionados em locais afastados das pessoas, preferencialmente em áreas abertas e sem fiação elétrica.

• Não tente reutilizar fogos que falharam. Guarde-os em um recipiente com água.

• No caso de show pirotécnico, contrate um profissional especializado, jamais tente improvisar.

• Nunca permita que crianças manuseiem os artefatos.

• No caso de acidentes, as queimaduras devem ser lavadas com água fria e cobertas com um pano limpo.

• Evite colocar produtos caseiros sobre o ferimento como manteiga, café ou pasta de dente.

• Se houver sangramentos nas mãos, procure lavá-las posicionando-as para cima e evite pressionar a região.

