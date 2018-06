Fluxo de veículos em rodovias deve aumentar 40% no São João

Durante os festejos juninos, trechos de algumas rodovias próximos ao Recife devem receber um acréscimo de 40% no fluxo de veículos nos horários mais movimentados, na ida e na volta pra casa, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Pernambuco. Pensando em minimizar os transtornos com os possíveis congestionamentos nos horários de pico, o órgão vai desligar as lombadas eletrônicas localizadas em pontos estratégicos das rodovias PE-027 (Aldeia), PE-035 (Itapissuma) e BR-232 (Curado), das 12 horas desta quinta-feira (21) até às 5h da segunda-feira (25).





O DER-PE também está intensificando as ações da operação São João através da campanha educativa, do reforço da fiscalização e do desligamento de lombadas eletrônicas. As ações têm a finalidade de conscientizar a população sobre a importância em respeitar as leis de trânsito e ter mais responsabilidade ao volante nas estradas, entre outras orientações, coibir irregularidades. O esquema especial montado pelo DER segue até o final deste mês.A fiscalização nas rodovias estaduais foi reforçada com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) com a finalidade de coibir as irregularidades no trânsito, verificar documentação, condições de conservação e itens de segurança dos veículos, além da averiguação da Carteira Nacional de Habilitação dos condutores. Agentes do DER também estarão atuando na Operação Lei Seca, coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde.