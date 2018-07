Fiscalização lacra 77 veículos no transporte público

Mais de 350 autuações ocorreram, após denúncias de passageiros

A Coordenadoria Técnica de Fiscalização (CTF), da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), realizou operações, durante seis dias, para verificar as condições do transporte público da cidade. O ponto de partida das ações foi a denúncia de passageiros. No total, 77 veículos foram lacrados, entre ônibus e transportes alternativos. Além disso, mais de 350 autuações ocorreram. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (18).

As autuações foram aplicadas a motoristas e a consórcios como os que operam as linhas 928 (Marechal Hermes-Ramos) e 538 (Rocinha-Leme). As linhas circulavam com frota inferior a 80% do determinado. Além disso, o ônibus da linha 538 foi autuado por colocar em operação um veículo que não passou por vistoria anual.

A Viação Redentor teve 25 coletivos lacrados, já a empresa VG teve 23. Em fiscalizações de rotina, a CTF também constatou irregularidades em veículos circulando por vias da cidade, com novas autuações e mais veículos lacrados. Os bairros com mais infrações registradas foram: Centro, Ilha do Governador, Madureira, Cosme Velho e Copacabana.

As denúncias podem ser feitas pelo 1746. É preciso informar a irregularidade encontrada, além da data, hora, local e o número de ordem ou placa do veículo. As ações da Coordenadoria Técnica de Fiscalização seguem intensificadas, ocorrendo diariamente e sobre todos os modais de transportes públicos atuantes no município.