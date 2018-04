Fiscalização da prefeitura interdita 45 boxes irregulares na Uruguaiana

A Polícia Civil foi procurada pelo Destak, mas, até o fechamento desta reportagem, ainda não havia se pronunciado sobre o caso, para esclarecer se há alguma nova investigação em andamento sobre a atuação de grupos criminosos na região.



Ainda em 2015, o Mercado Popular da Uruguaiana, popularmente chamado de camelódromo, passou por uma reformulação e foi reestruturado, legalizando os camelôs, que se tornaram microempreendedores e receberam alvarás de funcionamento.



O órgão de fiscalização municipal informou que vai relatar todo o caso à Polícia Civil e também ao Ministério Público, "incluindo todas as fiscalizações realizadas neste ano, a fim de que as autoridades de segurança pública possam apurar os fatos e exercer suas atribuições legais", conforme informou a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, em nota.



Os boxes ilegais devem ser demolidos, numa operação posterior. Comerciantes que forem flagrados ocupando os espaços ilegais serão levados à delegacia da região e indiciados por desobediência.



"São notórias algumas práticas delituosas, como o comércio de produtos frutos de roubo ou falsificados. A Prefeitura fez a sua parte interditando esses boxes irregulares. Se houver retorno das atividades comerciais nesses locais, estará caracterizado crime de desobediência - previsto no artigo 330 do Código Penal - e as autoridades de segurança pública poderão atuar", esclareceu o coordenador de Fiscalização, Luiz Felipe Gomes, afirmando que o local voltou a ser um caso de polícia.

Uma operação da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura do Rio, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, batizada de Esperteza, interditou 45 boxes irregulares do Mercado Popular da Uruguaiana, que funcionavam sem alvará, na manhã desta quinta (19). Segundo o município, não houve resistência por parte dos comerciantes. Atualmente, há 1.600 boxes no local.Nas últimas semanas, o serviço reservado da Guarda Municipal realizou um levantamento das atividades ilícitas praticadas no local, o que levou à operação. Foi identificado que integrantes de uma antiga associação ligada a milicianos voltaram a atuar na região, como faziam em 2015, quando o camelódromo foi totalmente fechado pela Operação Jericó, da Polícia Civil. Cada um dos boxes teria sido vendido por cerca de R$ 70 mil, chegando a R$ 3 milhões.Foi verificado também que mercadorias contrabandeadas e falsificadas, além de celulares furtados, voltaram a ser comercializados na Uruguaiana.