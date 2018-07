Fiscal da ANP é flagrado recebendo propina

Após receber a denúncia, os agentes da Polícia Civil se dirigiram até a distribuidora em questão, localizada na QNM 06, em Ceilândia, e lá constataram a prática da propina. O fiscal da Agência Nacional de Petróleo, pego em flagrante, foi conduzido até à 15ª DP, onde foi autuado pelo crime em questão.

A Polícia Civil do DF autuou em flagrante um fiscal da Agência Nacional de Petróleo (ANP) de 37 anos, por corrupção passiva. O caso foi na quarta-feira (11) em Ceilândia, mas divulgado ontem.O funcionário público foi flagrado no momento em que recebia vantagem indevida para deixar de cumprir com seu trabalho, que seria atuar na fiscalização de um distribuidor de gás.