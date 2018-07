Fiscais questionam contratos feitos pelo Corpo de Bombeiros

Controladoria identificou falhas em contratações de serviços de internet da corporação entre os anos de 2016 e 2017

Um relatório da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) apontou irregularidades em contratos de serviços de internet e compras de computadores para as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do DF entre os anos de 2016 e 2017. De acordo com o levantamento, a corporação gastou mais de R$ 1,5 milhão sem comprovar a real necessidade para as compras.



Entre as irregularidades apontadas, os auditores identificaram que em um contrato firmado pelo Corpo de Bombeiros com várias empresas para aquisição de materiais, equipamentos e reposição das redes de computadores da corporação, o órgão não apresentou orçamentos com comparativos de preços. Além disso, a controladoria informou que a compra não apresentou justificativas, uma vez que os militares não comprovaram que precisavam daqueles serviços.



Outra falha apontada foi de que os processos de contratação apresentavam cláusulas que permitiam a prorrogação dos contratos por até 60 meses. Porém, segundo a Controladoria, por se tratarem da aquisição de materiais/equipamentos os contratos não poderiam ser renovados.



Por último, os auditores apontaram uma falha em relação a um depósito realizado pelo Corpo de Bombeiros para uma empresa do Distrito Federal no valor de R$ 367 mil. Segundo os auditores, o pagamento foi feito em uma conta do Banco do Brasil e que pelo normativo deveria ser feito em uma agência do Banco de Brasília (BRB). A falha representou evasão de recursos.



A Controladoria concluiu que as falhas identificadas serão anexadas em autos por meio de Notas de Apresentação e que os trabalhos não sofreram alterações, pois não foram identificados desvios de verba. O Destak procurou o Corpo de Bombeiros, porém a corporação não se manifestou até o fechamento desta matéria.