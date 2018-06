Final de semana reúne espetáculos de dança

A AMDC (Associação Movimento Dança Campinas) promove uma série de mostras e oficinas no evento "Tudo de Dança", que ocorre durante o final de semana em diversos espaços na cidade.São quatro apresentações com espetáculos que reúnem dançarinos de vários grupos da região de Campinas dentro de estilos que vão desde o hip hop ao sapateado.Sexta-feira (22) - Teatro Castro Mendes, às 20h30. Atração paga.Sábado (23) - Shopping Parque das Bandeira: apresentação infantil, às 17h, e juvenil, às 19h.Domingo (24) - Concha Acústica do Parque Taquaral, a partir das 16h.Para participar das oficinas é preciso fazer inscrição no valor de R$ 15.