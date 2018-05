Fim do racionamento de água gera divergências

Governador Rodrigo Rollemberg anunciou que rodízio será encerrado no dia 15 de junho; distritais alegam medida eleitoreira

Depois de um ano e quatro meses, o governo do Distrito Federal determinou para 15 de junho o fim do racionamento de água na capital. A decisão, anunciada ontem pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB) e chancela hoje pela Agência Reguladora de Águas (Adasa), gerou, contudo, divergências.

Embora Rollemberg afirme que a data escolhida garante segurança hídrica para a população, a decisão foi questionada, especialmente pelos deputados distritais da oposição, se isso não seria uma manobra eleitoreira do governador, que concorre à reeleição.



Rollemberg rebateu dizendo que o governo se baseou em relatórios elaborados pelo GDF e com a autorização da Adasa. "Atuamos de forma extremamente técnica. Recebi sugestão de vários companheiros políticos para acabar com o racionamento, mas entendemos que deveríamos fazer isso em uma data adequada, com segurança para a população", explicou.



A Câmara Legislativa anunciou que irá convocar representantes do GDF, da Caesb e da Adasa para cobrarem explicações sobre o fim do racionamento. De acordo com os parlamentares, eles querem se "assegurar" que a decisão foi técnica e não eleitoreira.



A Adasa por sua vez, irá apresentar hoje um relatório com os estudos de acompanhamento para cada mês dos reservatórios. Questionada se o rodízio poderia voltar a ser adotado, a agência apenas alegou que irá acompanhar isso mês a mês e pediu que a população continue usando a água de forma consciente.



Capacidade

Quando o corte de pelos menos 24 horas a cada 6 dias foi adotado, a barragem do Descoberto operava 19,1% de sua capacidade. Já Santa Maria estava com 41%. Ontem, segundo a Adasa, os reservatórios operavam com 91,1% e 56,5%, respectivamente.



A expectativa do GDF é de que até novembro, período em que a estiagem acaba, a barragem do Descoberto esteja com 21,9% da capacidade total. "Tenho certeza que a nossa população adquiriu novos hábitos e, daqui para frente, vamos usar de forma racional esse bem precioso, que é a água", frisou o governador.