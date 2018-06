Fim de semana ainda conta com festejos juninos no Recife

Neste final de semana, ainda há muito festejo junino no Recife em celebração a São Pedro, o padroeiro dos pescadores. Tem a final do 34º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, além de shows no Sítio Trindade, no Pátio de São Pedro e em Brasília Teimosa.





Além das quadrilhas, o Sítio Trindade volta a celebrar o ciclo junino com muitos shows. Na sexta (29), o público vai curtir no palco principal, a partir das 19h, Banda Fulô de Mandacaru, Grupo Em Canto e Poesia, Novinho da Paraíba e Salatiel Camarão. Já no palco Sala de Reboco a farra começa às 18h, com Trio Oxente, seguido por Claudinho Torres, Trio Pé de Serra Super Pop, Ceiça Moreno, Andrezza Formiga e Galeguinho de Gravatá.



No sábado (30), a festa continua nos dois palcos. A partir das 19h, o principal receberá Irah Caldeira, Fabiana Pimentinha, Adiel Luna e Daniel Bento. No Sala de Reboco, o rala bucho terá início às 18h com Trio Pé de Serra Pop Dance, Trio Pé de Serra Apipucos, Joquinha Gonzaga, Trio Forró Fogo e Brasas, Nilton do Baião e Forró de Pernambuco.



Já no Pátio de São Pedro, os forrozeiros vão fazer a festa no dia do santo que dá nome ao local (29), a partir das 19h. O som será de Banda Bellas Marias, do homenageado do São João do Recife Geraldinho Lins, além de Show Anavantú - Antúlio Madureira, Almir Rouche – Forró pra Dois e Lucinha Guerra.



Ainda para celebrar São Pedro, a sexta será toda de festa no bairro de Brasília Teimosa, com a tradicional procissão realizada há 60 anos, pela Colônia de Pescadores Z1, além de shows. No arraial montado pela prefeitura, irão se apresentar, entre 13h e uma da manhã, o Grupo de Bacamarteiros Rei do Cangaço, as Sereias Teimosas, a Bandinha Junina Som Brasil, o Coco de Mainha, Tony Martins, Baladeiros, Balé Deveras, Michelle Monteiro, Maestro Forró & Fole Assoprado, além de Geraldinho Lins.



Eu amo minha rua

No sábado (30), o concurso de decoração junina Eu Amo Minha Rua, realizado pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, promoverá outras três grandes festas para os vencedores da edição 2018. Na primeira colocada do concurso,a Rua Jornalista José Campelo Junior, no Fundão, que recebeu 4.987 votos, o arraial será animado por Geraldinho Lins, homenageado do São João, e Josildo Sá, com quatro horas de festa.



Na segunda e terceira colocadas, a Rua Vertentes dos Lírios, na Várzea, que somou 4.387 votos, e a Rua Tupiniquins, em Santo Amaro, com 2.989 votos, a festa também vai ser animada, com trios pé de serra e outras atrações, como Patrícia Cruz, Rodrigo Raposo, Menina de Mel e Muniz do Arrasta Pé.

Nesta sexta (29) e no sábado (30), são as 12 finalistas do 34º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas que se apresentam no Palhoção das Quadrilhas do Sítio Trindade, na Zona Norte, sempre a partir das 20h. São elas: Raio de Sol, Mandacaru, Junina Tradição, Lumiar, Dona Matuta, Junina Coração, Zabumba, Origem Nordestina, Raízes, Junina União, Evolução e Zé Matuto.Ao final do segundo dia de competições, será divulgado o resultado do concurso, iniciado no último dia 12 de junho, que contou com 42 grupos habilitados. Cada finalista receberá um prêmio de classificação no valor de R$ 3 mil. Além disso, as cinco grandes vencedoras receberão, respectivamente: R$ 13 mil; R$ 9 mil; R$ 7 mil; R$ 6 mil; e R$ 5 mil.