Filhotes de tartaruga marinha nascem na praia de Piedade

Mais de 120 ovos eclodiram nesta quarta-feira (24). Ninho estava sendo monitorado há cerca de dois meses

Cento e vinte e oito ovos de tartaruga eclodiram, na manhã desta quarta-feira (24), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife. O ninho dos filhotes, que são da espécie tartaruga-de-pente, estava sendo monitorado pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semag), que isolou a área para evitar que as pessoas interferissem no trajeto dos filhotes até o mar.



Chefe de Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos e Silvestres da Semag, Adriano Artoni, afirmou que o monitoramento do ninho estava sendo realizado há cerca de dois meses pela prefeitura para garantir a segurança dos filhotes. "Temos desenvolvido um trabalho educativo junto à população, orientando sobre os cuidados que devem ser adotados quando são encontrados ninhos na orla do município", disse o ambientalista.



Artoni lembra que foram instaladas diversas placas móveis nas praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangada indicando a localização dos ninhos e o número de telefone da Ouvidoria (0800 818 8899). "É importante ressaltar que matar, perseguir ou capturar tartarugas marinhas configura crime ambiental, sujeito a pagamento de multa", pontua.