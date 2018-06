Filho de ex-BBB é preso no DF por suspeita de homícidio

Vítima, André Luiz Bispo de Ataides, de 28 anos, foi morto com cinco facadas

O filho da ex-BBB Elis Nair é suspeito de ter matado a facadas um homem de 28 anos durante uma festa em Brazlândia, região administrativa do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, Jhefferson Gonçalves Nunes, de 22 anos, disse que cometeu o crime após uma discussão com a vítima no domingo (10).



A vítima foi identificada como André Luiz Bispo de Ataides morreu no local depois de ter sido atingido com cinco golpes no tórax e na nuca. Ainda de acordo com a polícia, Jhefferson "é frequentador das bocas de fumo da região" e é conhecido na região como "Tattoo", porque também trabalha como tatuador.



Em depoimento para a Polícia, Jhefferson contou que havia bebido quatro garrafas de uísque com os amigos quando se envolveu em uma primeira discussão. Em seguida, ele pegou uma faca dentro da casa e escondeu na cintura.

Momentos depois, Jhefferson encontrou André Luiz Bispo, com quem se envolveu em outra discussão. Segundo ele, André "provocou" um dos amigos que o acompanhava e os dois começaram a brigar. Neste momento, Jhefferson disse que tentou intervir, mas se irritou e esfaqueou André.

A Polícia, no entanto, reconstrói os fatos por outra perspectiva. De acordo com o boletim de ocorrência, Jhefferson teria avançado em direção a André enquanto este questionava outro homem sobre o valor da entrada.

Ele "supôs que se tratava de uma briga e partiu pra cima da vítima golpeando-a pelas costas na nuca e, depois, de caído, desferiu-lhe mais cinco facadas no peito". Segundo a polícia, Jhefferson também estava sob o efeito de drogas.

Para impedir a defesa da vítima, Jhefferson contou com a ajuda de um comparsa, segundo a Polícia Militar. Paulo Henrique de Souza, de 20 anos, teria segurado o homem durante as facadas e, depois, acobertado Jhefferson em um esconderijo.

Os dois foram presos por volta das 18h deste domingo no Setor Tradicional de Brazlândia. Eles tentaram fugir pelo telhado, mas foram pegos e levados à 24ª DP, que fica na região de Ceilândia. Com eles, foi apreendida a faca, de 20 centímetros.