Fetranspor recebe combustível, mas ainda roda com 40% da frota

Tendência é que a situação melhore ao longo do dia, de forma gradativa, de acordo com abastecimento no Estado

A Fetranspor, federação das empresas de transporte de passageiros no Estado, informou que o abastecimento de combustível já começou a ser normalizado nesta segunda (28), com o apoio das forças de segurança, que fizeram escoltas de caminhões de óleo diesel às empresas, que receberam as primeiras remessas ainda durante a madrugada. Apesar disso, apenas 40% da frota de ônibus do Estado está nas ruas, desde a manhã. Nas regiões mais afetadas pela falta de combustível, a operação chega a 20% do total de ônibus.



A distribuição foi intensificada durante a manhã, o que tem permitido a retomada gradativa da operação em todo o Estado. "A expectativa é normalizar a operação ao longo do dia e na terça-feira (29), caso o abastecimento não seja interrompido novamente", informou a Fetranspor, em nota, garantindo que a tendência é de aumento dos ônibus nas ruas, no decorrer do dia.



Quanto ao BRT, a concessionária que administra o serviço informou que, no horário de pico desta segunda (28), das 16h às 20h, 136 veículos vão circular no sistema, o que corresponde a cerca de 40% da frota.