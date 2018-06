Festividades no final de semana muda trânsito na cidade

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) elaborou operação especial de trânsito durante os eventos deste final de semana, nas regiões do Centro e nas zonas Norte e Oeste da Cidade. O esquema começou na manhã deste domingo (17) e segue até o final do dia.O Cais da Alfândega recebe torcedores para assistir ao jogo da seleção brasileira na Arena Nº1. Na região, o principal bloqueio é feito logo após a Ponte Buarque de Macedo. Outro ponto de desvio fica na Avenida Marques de Olinda e Rua Alvares Cabral, para evitar o fluxo para a Ponte Maurício de Nassau. O término está previsto para às 22h.Para a realização do CDU Forró Fest, na Várzea, haverá bloqueios a partir das 18h, na Avenida General Polidoro, especificamente entre a Rua Agricolândia e a Rua Marechal Manoel Luís Osório.Devido as festividades juninas que acontecem no Sítio Trindade, permanece interditada a Estrada do Arraial, entre as Ruas Ferreira Lopes e Bela Vista. Os bloqueios se iniciaram na quarta-feira (14) e seguem até o domingo (1), sempre das 18h às 2h.