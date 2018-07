Festival do Chocolate começa no dia 20 em Ribeirão Pires

Festival terá atrações em todos os fins de semana Foto: Divulgação/PMRP

A 12ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires começa no próximo dia 20 e segue em todos os fins de semana até 5 de agosto, no Complexo Ayrton Senna, região Central da cidade.A festa foi interrompida por dois anos - 2013 e 2016 - com a alegação de falta de recursos. Mas voltou a acontecer no ano passado. O Festival do Chocolate está inserido no Calendário Turístico do Estado de São Paulo.A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que neste ano o público poderá aproveitar três finais de semana de evento, um fim de semana a mais em relação ao ano anterior. Além disso, haverá a comercialização de produtos artesanais feitos com chocolate produzido por alunos do curso de Formação de Chocolateiros, do Fundo Social de Solidariedade da cidade."O valor arrecadado com as vendas será destinado aos novos produtores, como estímulo nesta fase inicial de empreendedorismo e geração de renda", informou a administração em nota.Neste ano, a programação principal reúne: Paralamas do Sucesso (20/7); Ana Vilela e Katinguelê (21/7); Carlinhos Brown com Sarau Kids, e Timbalada (22/7); Gabriel Pensador (27/7); Biquíni Cavadão (28/7); Projota e Victor Kley (29/7); Molejo (3/8); Fundo de Quintal (4/8), e a dupla Marcos & Belutti (5/8).A entrada é a troca de 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal e açúcar, pelo ingresso.