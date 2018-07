Festival de Paranapiacaba terá tributo a B.B. King

Programação do evento foi divulgada nesta quarta-feira (11) pela Prefeitura de Santo André

Com o objetivo de homenagear um dos maiores ícones do blues, os guitarristas Nuno Mindelis, Victor Biglione e Greg Wilson prestam tributo a B.B. King na 18ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba. O evento acontece nos fins de semana de 21, 22, 28 e 29 de julho, das 10h às 22h. A programação foi divulgada ontem (11) pela Prefeitura de Santo Andre.



Segundo a administração, a edição deste ano contará com maior número maior de ônibus e vans para o traslado do estacionamento até o Festival e também será instalado wi-fi gratuito na vila.



A vila estará bloqueada para o acesso de carros, portanto quem for de veículo próprio poderá utilizar estacionamento que será disponibilizado por uma empresa que fica próximo à vila. O valor do estacionamento será de R$ 45, incluso o traslado.



Alem disso, a partir do primeiro dia do FIP, os visitantes poderão baixar o app de Paranapiacaba que estará disponível para sistemas Android e iOS. O aplicativo terá toda a programação e orientações aos usuários.





"Em relação à programação teremos mais ocupação nos espaços, nas ruas, no mesmo conceito de evitar o uso de grandes estruturas, uma diversidade maior de categorias, este ano terá mais artes cênicas que o ano passado, mágicos, circo, entre outras atividades", afirmou a secretária de Cultura, Simone Zárate.



A entrada para o evento é gratuita. Haverá ponto de arrecadação de doações para o Banco de Alimentos, para quem puder levar 1 kg de alimento não-perecível, que será destinado a entidades assistenciais da cidade.

A programação completa do Festival de Inverno de Paranapiacaba está disponível no site.