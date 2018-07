Festival de Inverno começa neste fim de semana

Evento acontecerá até dia 29 e contará com cerca de 50 shows

Começa neste sábado (21) o 18º Festival de Inverno de Paranapiacaba. O evento acontecerá nos próximos dois finais de semana, das 10h às 22h e contará com várias apresentações musicais, teatrais e exposições.



Em parceria com o SESC, esta edição promoverá 50 shows musicais e 31 apresentações itinerantes de teatro, dança, circo, saraus, artes visuais e expressões de cultura popular. Os visitantes também poderão conferir nas ruas de pedra da vila exposições de fotografia e feiras de artesanato e antiguidades.



Serão quatro palcos para apresentações musicais dos mais variados estilos e 500 horas ininterruptas de atividades culturais somando os quatro dias de festival.



Além dos artistas convidados, o festival promove nesta edição o projeto "Você é show!", onde os participantes poderão se inscrever para exibir seus talentos no palco do Mercado, durante 5 minutos.