Festival de Inverno acontecerá entre os dias 21 e 29 de julho

Prefeitura de Santo André recebe até o próximo dia 27 as inscrições para atrações culturais

A 18ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André, já tem data marcada para acontecer. O evento será realizado nos dois últimos finais de semana de julho, nos dias 21, 22, 28 e 29 do mês na vila histórica.



A Secretaria de Cultura abriu na plataforma CulturAZ a convocatória para os interessados em realizar intervenções culturais no festival. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril.



"Como na edição de 2017, neste ano os organizadores trabalham a partir de um novo conceito do evento que busca valorizar Paranapiacaba e priorizar artistas da cidade e da região", informou a administração para justificar a não contratação de artistas com reconhecimento nacional para o evento.



De acordo com a Secretaria de Cultura, para esta convocatória, além das atrações musicais, podem se inscrever intervenções de artes cênicas e de artes plásticas, dança, circo, mostra de audiovisual e de fotografia, feiras de artesanato e antiguidades, contação de histórias, oficinas, entre outras.



A vila de arquitetura inglesa começou a surgir na década de 1960 apenas um acampamento de operários da empresa de trens São Paulo Railway Co.