Festa Italiana terá Zizi Possi e Agnaldo Rayol

Evento começa neste sábado (4) e segue em todos os fins de semana de agosto

A 26ª edição da Festa Italiana de São Caetano, que começa no próximo sábado (4), terá entre as atrações principais os cantores "Zizi Possi", que se apresenta no dia 18, e "Agnaldo Rayol" encerrando o evento, no dia 26.



O evento faz parte das comemorações dos 141 anos da fundação da cidade e acontecerá em todos os fins de semana de agosto, sempre a partir das 18h, na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, no bairro Fundação.



Neste ano, a festa terá 27 barracas com pratos típicos, todas elas de entidades assistenciais credenciadas e aprovadas em chamamento público.



A abertura da festividade ficará por conta de "Ivan Luigi & Banda Show", "Bella Itália", "Flávia Di Fiori" e o soprano "Andrea Bien". No domingo (5), sobem ao palco a banda "E Ce Som" e a "Bella Itália", com ballet "Folclórico", ballet "Tarantella & Tenores do Brasil".



A festa



Criada em 1993 ela começou como uma homenagem ao dia de São Caetano Di Thiene (7 de agosto) e passou a ser realizada anualmente ininterruptamente.



O evento está entre as três maiores de seu estilo no Estado de São Paulo, ao lado da Festa de São Vito, no Brás, e da Festa de Nossa Senhora Achiropita, na Bela Vista, ambas na capital.