Fernando de Noronha recebe placas de alerta

Os painéis foram colocados nas praias do Sueste, Leão e Sancho, com textos em português e inglês

Já neste final de semana, turistas que foram às praias do Sueste, Leão e Sancho, no Arquipélago de Fernando de Noronha, se depararam com placas informativas alertando sobre riscos com animais - como caravelas, moreias e até tubarões - e ondas gigantes. Sobre os tubarões, a placa informa que caso ele seja avistado, o turista deve manter distância. "Jamais tenta persegui-lo, encurralá-lo ou tocá-lo. Evite entrar no mar antes das 9 da manhã e após das 16 horas", informa.



A iniciativa surgiu após o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável por gerir o Parque Nacional Marinho, ter acesso a dados inéditos descobertos por meio de um monitoramento feito com a espécie de tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier), em um projeto da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) com a colaboração do Museu do Tubarão.