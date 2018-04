Feriado será de céu claro e calor de até 33°C no Rio

– mas ainda sem previsão de chuva.

O feriado desta terça (1), Dia do Trabalhador, será ideal para quem estiver de folga, com sol e temperaturas altas no Rio de Janeiro, de acordo com as previsões tanto do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), quanto do Alerta Rio, da prefeitura.O dia será de céu claro e tempo estável, sem previsão de chuvas. Os termômetros devem variar entre máxima de 33°C e mínima de 16°C. A previsão se mantém parecida até sexta-feira (4), com exceção de quarta e quinta, quando o céu pode ficar parcialmente nublado