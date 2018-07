Com 12 dias de evento, maior feira de artesanato da América Latina recebe mais de 5 mil participantes, entre artistas e expositores, desta quarta-feira (4) a 15 de julho, em Olinda

Transformar a natureza em beleza, a memória em cultura e o talento em arte. Este é o ofício de artesãos e artesãs de Pernambuco, do Brasil e do mundo que se apresentam na décima nona edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), desta quarta-feira (4) até o dia 15 de julho, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.



Com 12 dias de evento, um a mais do que as edições anteriores, a maior feira de artesanato da América Latina homenageia Mestre Salustiano (1945-2008), artista múltiplo, um dos precursores do Mangue-beat e referência das manifestações musicais e culturais de Pernambuco.



Este ano, mais de cinco mil participantes entre artistas e expositores estão na Fenearte para se aproximar do grande público e comercializar seus produtos com a expectativa de gerar mais de R$ 43 milhões de negócios. O ponto alto do evento são os mais de 800 estandes que reúnem essa rica produção artesanal local, de todos os estados da Federação e de 22 países.



Salões de arte, oficinas inéditas, palestras, desfiles de moda, shows, mostra de decoração, apresentações culturais, teatro infantil, ações de cidadania, polos de gastronomia e alimentação artesanal também estão entre as principais atrações para os mais de 300 mil visitantes esperados.



Oficinas inéditas compõem a programação de atividades pensadas para consagrar as multifaces do Mestre Salustiano. Uma excelente oportunidade para quem deseja aprender técnicas artesanais para produzir e tocar uma rabeca, dar os primeiros passos na dança popular, executar bordados de gola de maracatu, entre outras aprendizagens. As oficinas são gratuitas e serão realizadas no mezanino, mesmo local das inscrições.



O Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) mostra a produção artesanal de todos os estados da Federação; além dos expositores individuais de todo o País. O setor internacional, sempre um dos mais concorridos, contará com 22 países neste ano. Participação inédita do Egito, Itália, Países Baixos e Polinésia Francesa.



Uma estrutura de alimentação foi montada para atender aos milhares de visitantes da feira. Na praça de alimentação estão disponíveis 12 restaurantes. Para refeições rápidas e lanches, os visitantes encontrarão três foodtrucks, três foodbikes, 18 estandes e três quiosques de alimentação artesanal.



De segunda a sexta os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Já aos sábados e domingos as entradas custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). Os ingressos estão à venda na bilheteria do evento e no site www.ticketfolia.com.



Acessibilidade

A Fenearte oferece visitas guiadas gratuitas com audiodescrição para pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual ou com distúrbios de atenção e Libras para pessoas com deficiência auditiva. A cada dia, entre 5 e 8 de julho, serão abertas 20 vagas para a visita com audiodescrição e 30 para a visita em Libras, cada uma com três horas de duração.



Também é garantida a gratuidade à feira para pessoas com deficiência mediante apresentação da carteira. Além disso, estarão disponíveis cadeiras de rodas para serem utilizadas no percurso do evento, que já foi projetado com rampas e corredores mais largos. Nos dias 5 e 6, a visitas serão realizadas das 14h às 17h. E nos dias 7 e 8, das 10h às 13h.