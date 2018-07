Fenarte movimenta R$ 43 milhões em Pernambuco

Durante doze dias, mais de 320 mil pessoas passaram pela 19ª edição do evento

Mais de 320 mil pessoas passaram pela 19ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) durante os 12 dias do evento, que aconteceu de 4 a 15 de julho. Com investimento de R$ 5 milhões e geração de cerca de 2,5 mil vagas de empregos temporários, a feira movimentou R$ 43 milhões.



A Rodada de Negócios realizada pelo Sebrae em Pernambuco gerou um total de R$ 4,1 milhões, entre negócios diretos e previstos para os próximos 12 meses. Com a Rodada, ocorreram negociações entre 54 lojistas e 170 artesãos. Entre os produtos mais procurados estiveram artesanato em cerâmica, madeira e xilogravuras.



Apenas neste domingo (15), 38 mil pessoas circularam pelos 21 corredores da maior feira de artesanato da América Latina. A Fenearte foi palco para a demonstração mais genuína das nossas riquezas culturais. Arte, cultura, decoração, gastronomia, moda e música apresentaram a diversidade de estilos e tradições de todos os estados brasileiros e de 22 países.



Com 12 dias de evento, um a mais do que as edições anteriores, a maior feira de artesanato da América Latina homenageou Mestre Salustiano (1945-2008), Patrimônio Vivo pelo governo do Estado, artista múltiplo, um dos precursores do mangue-beat e referência das manifestações musicais e culturais de Pernambuco.



O evento recebeu mais de cinco mil expositores que ocuparam cerca de 800 espaços, numa área de 30 mil metros quadrados. Com investimento de R$ 5 milhões e geração de cerca de 2,5 mil vagas de empregos temporários, a feira movimentou R$ 43 milhões ao longo de doze dias.



Diversão

A maior Feira de Artesanato da América Latina contou com mais de 50 apresentações culturais em uma grade montada pela Fundarpe. Na Passarela Fenearte, foram 16 desfiles, 266 looks e 160 trocas de maquiagem. Tudo isso incluiu oito cursos de moda, seis projetos sociais, 22 pessoas na equipe e 16 trilhas sonoras. Durante toda a Fenearte, foram oferecidas cinco oficinas que totalizaram 116 aulas e um total de 694 alunos.



Segundo a Associação Pernambucana das Cervejarias Artesanais (Apercerva) no Boteco instalado no mezanino da Fenearte, nos 12 dias de feira, foram vendidos aproximadamente 1,5 mil garrafas de cervejas e 2,0 mil litros de chopes artesanais de 15 cervejarias locais.