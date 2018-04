Feirantes querem espaço permanente no Jardim Mangueiral

Representantes da Associação dos Feirantes do Jardins Mangueiral se reuniram com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), para reivindicar um local permanente que possibilite a venda de produtos. Atualmente, a feira no Mangueiral é organizada em um estacionamento da Avenida do Cerrado, sempre aos domingos, das 8h às 18h.





Com a oficialização de um espaço para os vendedores, o lugar poderia funcionar todos os dias da semana. "Nós já temos o projeto, mas falta aprovar na Central de Aprovação de Projetos, fazer o orçamento e a licitação para a construção da estrutura", disse Rollemberg. O Jardins Mangueiral é um complexo de moradia popular, cujo terreno pertence à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab). A feira ficaria numa parte desocupada da área. A ideia é que a estrutura beneficie cerca de 200 comerciantes e 30 mil moradores da região, do Jardim Botânico e do Tororó.